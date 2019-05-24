مقتل شيخ أفغاني بارز بانفجار في مسجد

قالت مصادر أمنية في العاصمة الأفغانية إن انفجارا وقع داخل مسجد وسط كابل أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة.

وأضافت المصادر أن الانفجار استهدف على ما يبدو عالم دين كبير اسمه سميع الله ريحان، وهو من أبرز رجال الدين الأفغان الذين وقفوا في مواجهة خطاب الكراهية والعنف من قبل التنظيمات المسلحة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن ريحان قتل في الانفجار الذي استخدمت فيه قنبلة وضعت في منبر المسجد، فيما أصيب 16 من المصلين.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الاعتداءات على علماء الدين في الآونة الأخيرة في مختلف مناطق أفغانستان.

المصدر: قناة الحرة