مقتل شرطيين إيرانيين جنوبي البلاد

قالت السلطات الإيرانية إن انفصاليين عربا قتلوا رجلي شرطة كانا في دورية جنوبي البلاد.



ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن المسؤول بالشرطة علي قاسم بور الأحد قوله إن "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، تقف وراء عملية القتل".



وقتل الشرطيان بالرصاص في وقت مبكر السبت في محافظة خوزستان جنوبي البلاد.



تبنى انفصاليون عرب هجوما على عرض عسكري في سبتمبر/ أيلول أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته أيضا عن نفس الهجوم.



ويتهم الانفصاليون، الذين يستهدفون أيضا أنابيب النفط، الحكومة الإيرانية بالتمييز ضد الأقلية العربية.



وكانت محافظة خوزستان شهدت احتجاجات في الآونة الأخيرة بسبب حالة الجفاف الذي أصاب كافة أنحاء إيران، وكذلك احتجاجات بسبب الأوضاع الاقتصادية.