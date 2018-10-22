مقتل شخصين في غرق قارب مهاجرين قبالة تركيا

قال خفر السواحل التركي أن شخصين لقيا حتفهما بعد غرق قارب يقل مهاجرين على بعد 50 مترا فقط قبالة ساحل تركيا الغربي قرب مدينة بودروم صباح الاثنين.

وأوضح خفر السواحل أن 17 شخصا على متن القارب جرى إنقاذهم وأن ثلاثة وصلوا إلى الشاطئ بأنفسهم وأضاف أن اثنين من هؤلاء الأشخاص لقيا حتفهما لاحقا في المستشفى. ولم يحدد جنسيات المهاجرين.

وأفاد خفر السواحل بأن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة عن ركاب مفقودين محتملين.

وأصبحت تركيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية لأكثر من مليون مهاجر أبحروا نحو دول الاتحاد الأوروبي في 2015، وكثير منهم فروا من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتراجع تدفق المهاجرين بشدة بفضل اتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في 2016، وذلك بعدما لقي مئات الأشخاص حتفهم لدى عبورهم إلى جزر اليونان على بعد بضعة أميال من الساحل التركي.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن إجمالي عدد الذين عبروا البحر المتوسط إلى التكتل الأوروبي، بما في ذلك اللاجئون الذين يقطعون رحلات أطول وأخطر من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، بلغ 172301 مهاجر في 2017 انخفاضا من 362753 في 2016 و1015078 في 2015.