مقتل شخصين في تحطم طائرة بفلوريدا

لقي شخصان مصرعهما في حادث تحطم طائرة مدنية صغيرة فوق أحد البنايات بمدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا بعد ظهر السبت.

وقالت وسائل إعلام محلية الأحد إن البناية كان بها مركز يقدم خدمات علاجية للأطفال مرضى التوحد، لكن لم يصب أحد بأذى في المبنى الذي كان به ثمانية مدرسين وخمسة أطفال وقت الحادث.

وقالت وحدة الإطفاء في المدينة إنه تم إطفاء النيران التي اندلعت جراء سقوط الطائرة، وتأمين من كانوا بالمبنى بسلام، ونشرت صورا التقطت بعد الحادث:

وقالت شبكة "سي بي سي" إن القتيلين في حادث الطائرة وهي من طراز Cessna 335 هما الطيار وراكب كان على متنها.