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مقتل ستة في هجوم انتحاري بشمال العراق

شرطي عراقي في أحد الشوارع العراقية

قالت الشرطة العراقية إن هجوما انتحاريا استهدف منزل نائب سابق أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة من قوات عشائرية وإصابة سبعة آخرين.

وأفاد مدير شرطة الشرقاط العقيد خليل الصحن بأن هجوما انتحاريا بحزام ناسف استهدف منزل النائب السابق عدنان الغنام في قرية أسديرة بقضاء الشرقاط شمال تكريت.

وأشار إلى أن الهجوم "أسفر عن مقتل ستة وإصابة سبعة من سرية مرابطة تابعة للحشد العشائري لواء 51"، وهم مقاتلون سنة يدعمون الحكومة في حربها ضد داعش.

وانتزعت قوات الأمن العراقية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ومقاتلين عشائريين السيطرة على الشرقاط من قبضة التنظيم في 2016.

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