مصر.. قتلى بهجوم في العريش

قتل ضابط وستة عناصر من الشرطة المصرية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء في هجوم نفذته "عناصر إرهابية" على نقاط أمنية جنوب غرب العريش وفق بيان لوزارة الداخلية المصرية الأربعاء.

وأفادت الوزارة بأن القوات تصدت للهجوم، الذي أسفر أيضا عن مقتل أربعة من "العناصر الإرهابية".

وأضافت الداخلية المصرية أن "أحد الإرهابيين كان يحمل حزاما ناسفا وانفجر فيه".

وأشارت إلى العثور على "أحزمة ناسفة، وأسلحة آلية، وقنابل يدوية" بحوزة المهاجمين، وأن مطاردة باقي العناصر المهاجمة مستمرة.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية شروع نيابة أمن الدولة بفتح تحقيق في ملابسات الهجوم.