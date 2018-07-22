مقتل أحد قادة تنظيم داعش في سيناء

أفاد مصدر أمني مصري الأحد بمقتل زعيم محلي لفرع تنظيم داعش في شبه جزيرة سيناء المصرية.

ونقلت رويترز عن المصدر قوله إن الشخص الذي قتل هو "أبو جعفر المقدسي زعيم تنظيم داعش في بلدة الشيخ زويد الساحلية قرب الحدود مع قطاع غزة".

وأكدت تنظيم داعش مقتل المقدسي على حسابات تابعة له على تطبيق تليغرام، من دون أن يذكر تفاصيل.

وكان الجيش المصري أعلن في 18 نيسان/أبريل الماضي مقتل ناصر أبو زقول أمير تنظيم "بيت المقدس" الموالي لداعش خلال مداهمة وتبادل لإطلاق النار وسط سيناء.

وتمكن الجيش المصري بدعم من قوات الأمن من قتل مئات المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش في عمليات عسكرية بدأت في شباط/ فبراير الماضي في وسط وشمال سيناء.