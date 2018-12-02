مقتل ريجيني.. مصر ترفض طلبا لإيطاليا

قال مصدر قضائي مصري إن القاهرة رفضت طلبا لروما بإضافة أسماء ضباط مصريين إلى قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأضاف المصدر أن الاجتماع السابق بين وفدى النيابة العامة بمصر وإيطاليا الأربعاء الماضي تضمن طلب روما موافقة القاهرة على إدراج بعض أسماء رجال الشرطة على قائمة "سجل المشتبه بهم" وهو ما سبق للنيابة المصرية أن رفضته خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالي.

وأضاف أن "القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل"، فضلا عن "خلو التحقيقات" التي أجرتها السلطات المصرية والإيطالية من "قرائن قوية".

وكانت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" قد أوردت الخميس الماضي أن النيابة الإيطالية تريد إضافة عناصر من الاستخبارات المصرية والشرطة إلى لائحة المشتبه بهم في القضية.

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وأشارت الوكالة إلى أن إضافة هؤلاء الأشخاص مرتبط بتحليل تسجيلات الهاتف التي أظهرت أن الباحث كان يخضع للمراقبة على الأقل حتى 25 كانون الثاني/يناير 2016.

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