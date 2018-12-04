ريجيني.. إيطاليا تحقق بتورط ضباط مصريين

ذكرت وسائل إعلام إيطالية الثلاثاء أن روما فتحت تحقيقا رسميا بحق خمسة عناصر في الشرطة المصرية ترى أنهم متورطون في اختفاء وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر قبل نحو عامين.

وأفاد الإعلام الإيطالي بأن المشتبه بهم الخمسة هم الضباط صابر طارق وأثير كمال وعبد الله شريف وعثمان حلمي ومساعده محمود نجم.

وتنفي مصر المزاعم بأن أجهزتها الأمنية متورطة في مقتل ريجيني. وقال مصدر قضائي مصري إن القاهرة رفضت طلبا إيطاليا بإضافة أسماء ضباط مصريين إلى القضية.

وكانت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" قد أوردت الخميس الماضي أن النيابة الإيطالية تريد إضافة عناصر من الاستخبارات المصرية والشرطة إلى لائحة المشتبه بهم في القضية.

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