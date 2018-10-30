جامعات أميركية تعيد النظر في علاقاتها مع السعودية

قالت وكالة أسوشيتدس بريس في تقرير لها الثلاثاء إن بعض الكليات والجامعات الأميركية بدأت تعيد النظر بعلاقاتها مع الحكومة السعودية في أعقاب مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وذكر التقرير أن الأسئلة التي أثيرت حول مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول دفعت بعض الجامعات ومنها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى إعادة النظر في اتفاقاتها الحالية أو المستقبلية مع الرياض.

وأشار التقرير إلى أن معهد ماساتشوستس أعلن في 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري أنه سيجري "إعادة تقييم سريعة وشاملة" في شراكاته مع المملكة العربية السعودية، ووصف اختفاء خاشقجي بأنه "مصدر قلق كبير".

ووفقا لتقرير الوكالة فإن المعهد وجماعات وكليات أميركية أخرى تتشارك مع الجامعات السعودية في العديد من المشاريع البحثية ولديها تاريخ طويل في العمل مع شركة أرامكو السعودية.

وفقد أثر خاشقجي منذ دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع هذا الشهر، وبعد مرور 17 يوما، أعلنت الرياض أنه قتل عن طريق الخطأ في قنصليتها، ثم غيرت الرواية وقالت إن المشتبه في تورطهم في القضية أقدموا على "فعلتهم بنية مسبقة".

وتواجه السعودية مطالبات دولية بالكشف عن مكان جثة الصحافي جمال خاشقجي والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.