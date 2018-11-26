مقتل خاشقجي.. تفتيش منزلين شمال غرب تركيا

فتشت السلطات التركية الاثنين منزلا يقع جنوب إسطنبول لمواطن سعودي يشتبه بتورطه في مقتل مواطنه الصحافي البارز جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بالمدينة التركية، حسبما قالت النيابة العامة لإسطنبول ووسائل إعلام.

وقالت النيابة إن أحد المشتبه بتورطهم في الجريمة أجرى محادثة هاتفية مع صاحب المنزل، الواقع في محافظة يالوفا، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، عشية قتل خاشقجي.

وأضافت النيابة في بيان: "يعتقد أن هذه المحادثة تناولت مسألة إخفاء جثة جمال خاشقجي بعد تقطيعها"، موضحة أن هذا الأمر هو الذي دفع إلى إجراء عمليات البحث الاثنين.

واتسعت عمليات البحث للعثور على بقايا الصحافي إلى فيلا مجاورة، كما أوضحت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن طائرة بلا طيار وكلبا وسيارات إطفاء، قد انتشرت في المكان، موضحة أن عينات قد استُخرجت من بئر منزل أحد السعوديين.

وتم التعريف بهذا السعودي على أنه رجل أعمال لم يكن موجودا في تركيا لحظة إجراء الاتصال الهاتفي، وهو غائب عن البلاد "منذ حوالي شهرين"، كما أوضحت الوكالة.

وقد فتشت السلطات التركية حتى الآن القنصلية السعودية حيث قتل الصحافي الذي كان يزورها لأمور إدارية، ومنزل القنصل المجاور وغابة قريبة من إسطنبول.