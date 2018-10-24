ترامب يلمح إلى احتمال تورط بن سلمان في مقتل خاشقجي

أشار الرئيس دونالد ترامب لأول مرة إلى احتمال تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي.

وقال ترامب لصحيفة وول ستريت جورنل مساء الثلاثاء، إن بن سلمان "يدير الأمور هناك لذا إن كان هناك أي شخص (على علم) سيكون هو"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان ولي العهد على علم بخطة لقتل خاشقجي قبل وقوع الجريمة.

وأوضح الرئيس الأميركي أنه مقتنع بأن الملك سلمان لم يكن على علم بخطة لقتل خاشقجي.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق الثلاثاء إنه سيترك القرار للكونغرس بشأن تبعات قضية خاشقجي على السعودية، وتابع أن محاولة التغطية على مقتل خاشقجي كانت "أسوأ عملية تستر على الإطلاق".

وتقول الرياض إن خاشقجي قتل خلال شجار داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، لكن واشنطن غير راضية عن هذا التفسير، حسب ما ذكره ترامب.

بومبيو: العقوبات لن تكون الأخيرة

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء أن وزارته ستعمل مع وزارة الخزانة والكونغرس للنظر في إمكانية فرض عقوبات على أشخاص حددتهم واشنطن بصفتهم متورطين في مقتل خاشقجي.

وقال: "حددنا على الأقل بعض الأشخاص المسؤولين، بمن فيهم هؤلاء في الاستخبارات والديوان الملكي، ووزارة الخارجية ووزارات سعودية أخرى، نشتبه في كونهم متورطين في مقتل خاشقجي".

وأضاف أن "هذه العقوبات لن تكون الكلمة الأخيرة في هذه المسألة من الولايات المتحدة".

بريطانيا تسحب تأشيرات متورطين

وفي بريطانيا، قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن الرواية السعودية بشأن مقتل جمال خاشقجي خلال عراك داخل القنصلية السعودية، تفتقر إلى المصداقية مشيرة إلى أنها ستتحادث هاتفيا في وقت لاحق مع الملك السعودي.

وأضافت ماي أمام مجلس العموم الأربعاء أن وزارة الداخلية تتخذ تدابير ضد جميع المشتبه فيهم لمنعهم من دخول المملكة المتحدة، وقالت: "إن كان هؤلاء الأفراد يحملون تأشيرات دخول، فسيتم إلغاؤها اليوم".

ورفضت رئيسة الوزراء وقف الصادرات البريطانية من الأسلحة إلى المملكة السعودية، مؤكدة أنها متطابقة تماما مع التشريعات الدولية.