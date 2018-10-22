مقتل خاشقجي.. ترامب غير راض عن تفسير السعودية

قال الرئيس دونالد ترامب الإثنين إنه غير راض عن تفسير السعودية لمقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأضاف ترامب أنه لا يريد أيضا خسارة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول قضية خاشقجي.

وأكد أن هناك مسؤولين في الاستخبارات الأميركية يعملون حاليا في السعودية وتركيا وسيعودن اليوم أو غدا.

وتابع سيتم معرفة الكثير حول هذه القضية "قريبا جدا".

واعتبر ترامب أن مهلة الشهر التي طلبتها السعودية لاستكمال التحقيق طويلة جدا.

وبعد 17 يوما من اختفاء خاشقجي بعد دخوله القنصلية، قالت الرياض إنه قتل نتيجة "شجار".

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون من جانبه إن الولايات المتحدة تريد معرفة كل التفاصيل حول مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

ونقل راديو "صدى موسكو" عن بولتون الذي يزور العاصمة الروسية قوله "نريد معرفة الحقيقة وليس مجرد الكلام. من المهم في المقام الأول أن نعرف سبب موته. من قتله؟ نريد معرفة الحقيقة الكاملة عن هذه العملية".

واختفى خاشقجي بعد أن دخل القنصلية السعودية في إسطنبول، قبل أن تعلن الرياض مقتله نتيجة "شجار".