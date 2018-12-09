مقتل خاشقجي.. الجبير: لا نسلم مواطنينا

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأحد إن الرياض ترفض تسليم متورطين في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي لتركيا، بناء على مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الجبير في مؤتمر صحافي: "نحن لا نسلم مواطنينا"، مضيفا "من المستغرب أن دولة لا تقدم الينا المعلومات في طريقة قانونية، تصدر أوامر اعتقال".

ودعا أردوغان مرارا الرياض إلى تسليم مشتبه بهم موقوفين في السعودية لمحاكمتهم في تركيا، باعتبار أن خاشقجي قتل في إسطنبول، داخل قنصلية بلاده.

والأربعاء، أصدر القضاء التركي مذكرتي توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، بموجب طلب من المدعي العام في إسطنبول، للاشتباه بتورطهما في جريمة قتل خاشقجي.

والمشتبه بهما السعوديان كانا مسؤولين كبيرين مقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أن تتم إقالتهما بعدما أقرت الرياض بعد نفي طويل، بأن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

وأتت تصريحات الوزير السعودي بعد انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي الذي يواجه تحديات في ظل استمرار الأزمة بين عدد من الدول الخليجية وقطر.

وقال الجبير إن "أعضاء مجلس التعاون الخليجي حريصون على ألا بكون للأزمة تأثير سلبي على المجلس وأعماله".

وأضاف أن "الأشقاء في قطر يعلمون ما هو المطلوب منهم للعودة كعضو فعال في مجلس التعاون".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017، متهمة الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة. وتنفي قطر هذه الاتهامات، لكن النزاع مستمر منذ 18 شهرا ولم تظهر مؤشرات إلى قرب تسويته.