مقتل خاشقجي.. أردوغان يكشف 'الحقيقة كاملة'

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بكشف "الحقيقة كاملة" الثلاثاء حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول، في جريمة أثارت استنكارا دوليا واسعا وأضرت بصورة الرياض في العالم.

ويلقي أردوغان كلمة أمام برلمان بلاده اعتبارا من الساعة 8:45 ت.غ خلال الاجتماع الأسبوعي لنواب الحزب الحاكم، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على اختفاء خاشقجي منذ دخوله القنصلية السعودية في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر لإتمام معاملة إدارية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قد قال في مؤتمر صحافي الاثنين "منذ البداية، خط رئسينا واضح: لن يبقى سرّ بشأن هذه القضية. على المستوى القضائي، سنذهب إلى عمق هذه القضية. هدفنا الأخير هو الكشف عن كل جوانبها".

وأعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشيليك الإثنين أن عملية قتل خاشقجي "تم التخطيط لها بوحشية"، وأن "جهودا كثيفة" بذلت لإخفائها.

ومن المرتقب أن يبدأ أردوغان كلمته بعد ثلاث ساعات على افتتاح الرياض مؤتمرا اقتصاديا تعول عليه لاستقطاب استثمارات، فيما انسحب منه مسؤولون دوليون ورؤساء شركات ورجال أعمال ومنظمات، على خلفية قضية خاشقجي.

وأعلنت الرياض السبت، بعد 17 يوما من الإنكار، أن خاشقجي قتل في قنصليتها، لكنها قالت إنه قتل بالخطأ عند وقوع شجار واشتباك بالأيدي مع عدد من الأشخاص داخلها، مشيرة إلى أنها لا تعرف مكان وجود الجثة.

وأوضحت الرياض أن العملية لم تجر بأوامر من السلطات ولم يتم إبلاغ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بها.

وقال وزير الطاقة السعودي الثلاثاء إن مقتل خاشقجي "مقيت ولا يمكن تبريره"، مشيرا إلى أن "السعودية تمر بأزمة".