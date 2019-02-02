إيران.. هجوم على قاعدة للباسيج

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية السبت بأن مهاجمين تسلقا سور قاعدة لقوات الباسيج شبه العسكرية وفتحا النار فقتلوا أحد أفراد الحرس الثوري وأصابوا خمسة آخرين في بلدة نيكشهر الواقعة في إقليم سيستان بلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وقال النائب العام في نيكشهر محسن غلام محمدي لوكالة أنباء مهر شبه الرسمية إن القتيل كان "عضوا في الحرس" واسمه مرتضى علي أحمد، مشيرا إلى أن حالة اثنين من الجرحى حرجة.

وأضاف أن المهاجمين استهدفا "العرض الصباحي في القاعدة" وفرا عقب الهجوم، تاركين خلفهما "كميات من العتاد واحزمة ناسفة وقنابل يدوية وسلاح رشاش".

وبدأت إيران الجمعة احتفالات ترعاها الدولة وتستمر 10 أيام بمناسبة ذكرى ثورة عام 1979 التي أطاحت الشاه رضا بهلوي.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن جيش العدل، وهو جماعة سنية متشددة، أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وكان جيش العدل قد أعلن الثلاثاء مسؤوليته عن تفجيرين أصابا ثلاثة من عناصر الشرطة أمام مركز للشرطة في مدينة زاهدان عاصمة سستان وبلوخستان الذي يشهد اضطرابات بسبب عصابات تهريب المخدرات ومسلحين من السنة.