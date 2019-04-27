تونس.. مقتل جندي وإصابة آخرين في انفجار

قتل جندي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار لغم مضاد للمدرعات في منطقة جبلية غربي تونس حيث يتحصن مسلحون متشددون، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع السبت.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري فإن الجندي القتيل كان في الـ26 من العمر، ويعد أول ضحية هذا العام للألغام التي يزرعها المسلحون المتحصنون في منطقة الوسط الغربي التونسي.

وانفجر اللغم الجمعة في جبل الشعانبي بولاية القصرين وسط غرب البلاد حيث تلاحق قوات الأمن منذ 2012 مجموعات مسلحة. و

هذه المنطقة القريبة من الحدود مع الجزائر التي أعلنت "منطقة عسكرية مغلقة" منذ 2014، باتت خصوصا ملجأ لما يسمى "كتيبة عقبة بن نافع" التابعة لتنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي".

وشهدت تونس بعد ثورة 2011، تناميا للتيارات الإسلامية المتشددة التي أدت اعتداءاتها إلى مقتل عشرات المدنيين والسياح والأمنيين.

ومع أن الوضع الأمني تحسن بشكل كبير إلا أن خلايا الإرهابيين لا تزال تنشط خصوصا في المناطق الوعرة على الحدود مع الجزائر.

ولا تزال البلاد تنفذ حالة الطوارئ منذ الاعتداء الذي استهدف الأمن الرئاسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.