مقتل جندي تركي شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين خلال اشتباكات مع مقاتلين أكراد في شمال سوريا يوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إن الخسائر البشرية حدثت خلال اشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية وحزب العمال الكردستاني في منطقة نفذت فيها أنقرة عملية غصن الزيتون العام الماضي حينما انتزع الجيش التركي منطقة عفرين من قبضة فصائل كردية سورية.

وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب المدعومة من الولايات المتحدة لا يمكن تمييزها عن حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.