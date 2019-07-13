مقتل جندي أميركي في أفغانستان

أعلنت قوة حلف شمال الأطلسي مقتل جندي أميركي السبت في معارك في أفغانستان.

وقالت قوة الدعم الحازم التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان، في بيان إن "اسم الجندي الذي قتل في المعارك لن يعلن قبل 24 ساعة، ريثما يتم إبلاغ أقاربه".

ولم تكشف قوة الناتو عن أي تفاصيل حول ملابسات مقتله.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا هذا العام في أفغانستان إلى 10، مقابل 12 قتلوا في 2018 بأكمله.

وقالت طالبان، التي تبالغ عادة في بياناتها، إنها قامت بتفجير "دبابة أميركية" في منطقة سيد أباد بولاية ورداك. لكن الولايات المتحدة لا تستخدم دبابات في أفغانستان.

وقتل جنديان أميركيان الشهر الماضي في هجوم تبنته طالبان في المنطقة ذاها. وتواصل القوات الأميركية والأفغانية القيام بعمليات يومية ضد المتمردين.

وتنشر الولايات المتحدة قرابة 14 ألف عنصر في أفغانستان، غالبيتهم في مهمات تدريب وتقديم النصح لنظرائهم الأفغان.

وخلال 18 عاما تقريبا، منذ الحملة العسكرية بقيادة أميركية للإطاحة بطالبان في أواخر 2001، قتل نحو 2300 جندي أميركي وأصيب أكثر من 20 ألفا و400 آخرين بجروح.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أنه يريد إخراج أميركا من أفغانستان في أقرب وقت، ويبذل موفده الخاص زلماي خليل زاد مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق مع طالبان يتيح خروج القوات الدولية مقابل ضمانات مختلفة.