مقتل جندي أميركي في أفغانستان  

قتل جندي أميركي في أفغانستان السبت، حسب ما أعلن حلف شمال الأطلسي.

ولم تنشر بعثة الأطلسي في أفغانستان قوة "الدعم الحازم" على الفور تفاصيل حول الجندي أو ظروف مقتله، وهو ثاني عسكري أميركي يقتل في أفغانستان هذا الشهر.

وتأتي الحادثة في أعقاب موجة من الهجمات "من الداخل"، استهدفت القوات الأجنبية المكلفة تدريب ومساعدة الجيش الأفغاني.

وكان برنت تايلور، من ولاية يوتاه الأميركية ووالد لسبعة أبناء، قد قتل في هجوم "من الداخل" على ما يبدو، في كابول في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتطلق القوات الأميركية على الهجمات التي يشنها جنود أو شرطيون أفغان على العسكريين الأميركيين الذين يؤازرونهم أو يدربونهم اسم "هجمات من الداخل".

ويأتي ذلك بعد هجومين مماثلين في تشرين الأول/أكتوبر على عناصر من حلف الأطلسي في ولاية هرات الواقعة في الغرب، وهجوم آخر استهدف اجتماعا أمنيا في ولاية قندهار أدى إلى مقتل قائد شرطة الولاية وهو ضابط أفغاني.

وتراجع عدد الإصابات في صفوف القوات الأميركية بشكل كبير منذ نهاية 2014 مع تولي القوات الأفغانية مهام الأمن من قوة حلف شمال الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة.

ويقود الموفد الأميركي زلماي خليل زاد جهودا للتوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان قبل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان في نيسان/أبريل المقبل.