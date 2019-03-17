مقتل جنديين باشتباك بين حزب العمال والجيش العراقي

اشتبكت قوة تابعة للجيش العراقي الأحد مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني PKK، وأسفر الاشتباك عن مقتل جنديين وإصابة خمسة من قوات حزب العمال.

وقالت خلية الإعلام الحربي الناطقة باسم الجيش العراقي في بيان إن اعتداء على نقطة تفتيش تابعة لقيادة عمليات نينوى، حدث بعد مطالبة جندي بحصول القوة التابعة لحزب العمال على موافقة أمنية لعبور نقطة التفتيش.

وأضافت أن مسلحي PKK قاموا بدهس الجندي والاعتداء على نقطة التفتيش "ونشب على إثرها اشتباك بين الطرفين أسفر عن استشهاد جنديين من قوات الفوج الأول وإصابة خمسة من قوات البكه كه (حزب العمال)".