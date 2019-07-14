مقتل ثلاثة جنود أتراك قرب الحدود العراقية

قتل ثلاثة جنود أتراك وأصيب آخر الأحد في اشتباكات مع عناصر من حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة دمير أوران الإخبارية الخاصة.



وأوضحت الوكالة أن الجنود قتلوا في محافظة هكاري القريبة من الحدود العراقية، وأضافت أن ثلاثة "إرهابيين" قتلوا أيضا.



وأوقع النزاع بين السلطات التركية وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، كما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أكثر من 40 ألف قتيل منذ نشوبه عام 1984.



وينشط العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا حيث تسكن غالبية كردية، كما له قواعد خلفية في المناطق الجبلية شمال العراق.



وأطلق الجيش التركي في نهاية أيار/مايو هجوما جويا وبريا يهدف بالأخص إلى تدمير ملاجىء للمتمردين الأكراد في الجبال العراقية. وبدأت مرحلة ثانية من هذه العملية مساء الجمعة.