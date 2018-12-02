مقتل متشددين في غارة أميركية بالصومال

أعلن الجيش الأميركي مقتل تسعة مسلحين في غارة جوية استهدفت حركة الشباب الصومالية في بلدة ليبيدي ضمن عملياته لدعم جهود الحكومة لإضعاف شوكة الجماعة المتشددة.

وذكرت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أن الضربة نفذت الجمعة، وأوضحت في بيان السبت: "نقيم حاليا هذه الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل تسعة" من مسلحي الشباب.

وأشار البيان إلى عدم وجود مدنيين بين القتلى.

وتنفذ الولايات المتحدة غارات جوية دورية في الصومال بالتنسيق مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والتي تقاتل تمرد حركة الشباب منذ سنوات.