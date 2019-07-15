مقتل 3 أطفال وامرأة في تصادم قطار بسيارة في فرنسا

قتل ثلاثة أطفال وامرأة، الاثنين، عندما صدم قطار سيارتهم عند تقاطع شرق فرنسا، بحسب ما قال رئيس بلدية البلدة.

وأصيب أربعة أشخاص من ركاب القطار بجروح في الحادث الذي وقع في افوني-فال-دور بمنطقة مارن، فيما كان سائق القطار في حالة صدمة بحسب ما أعلن رئيس البلدية فيليب موسير لوكالة فرانس برس في مكان الحادث.

وقال موسير إنه بحسب المؤشرات الأولية فإن السيارة التي كانت تقودها امرأة وعلى متنها ثلاثة أطفال، عبرت التقاطع عندما كان الحاجز مغلقا.

وأضاف إن القطار الذي يربط مدينة ريمز بإيبيرني، اصطدم بالسيارة. وفتحت نيابة ريمز تحقيقا لكن لم تصدر بيانا بعد.