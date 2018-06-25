العراق.. مقتل اثنين من عائلة موظف في مفوضية الانتخابات

أقدم مسلحون على مهاجمة منزل عائلة موظف يعمل في مكتب مفوضية الانتخابات في بلدة حمرين بمحافظة ديالى، وقتلوا أمه وإحدى شقيقاته طعنا بالسكاكين.

وحسب السلطات، فإن اثنتين من شقيقات الموظف الذي لم يكن موجودا في المنزل عند وقوع الهجوم مساء الأحد، أصيبتا بجروح إثر تعرضهما للطعن أيضا، وأنهما ترقدان في إحدى المستشفيات.

وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي في اتصال مع "راديو سوا"، إن لدى السلطات تسجيل فيديو يظهر الواقعة والجناة، مضيفا أن الجريمة جنائية ولا علاقة لها بالإرهاب.

وتزايد في الأسابيع الماضية عدد الكمائن والاغتيالات والتفجيرات التي ينفذها مسلحون، خاصة في ديالى.

وقال مصدر أمني في ديالى إن قوات الأمن العراقية شنت عملية أمنية في شمال المحافظة استهدفت مسلحي داعش.

وشهدت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/مايو نسبة إقبال منخفضة ومزاعم بوقوع تزوير.