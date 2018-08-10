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مقتل أربعة أشخاص بإطلاق نار في شرق كندا

عناصر من الشرطة الكندية - أرشيف

قالت الشرطة الكندية الجمعة إن شرطيان كانا من بين أربعة قتلوا في إطلاق نار بمنطقة سكنية في مدينة فريدريكتون في شرق البلاد.

وأضافت شرطة المدينة إنه لن يتم الإفصاح عن أسماء القتلى في الوقت الراهن.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق الجمعة توقيف مشتبه به، غير أنها لم تكشف دوافع إطلاق النار أو هوية منفذه.

تحديث (13:35 تغ)

قالت الشرطة الكندية الجمعة إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار بمدينة فريدريكتون في شرق البلاد.

وكتبت شرطة المدينة على تويتر أن الواقعة مستمرة وأنها تواصل التعامل معها.

وحثت سلطات المدينة المواطنين على البقاء خلف أبواب موصدة وطالبتهم بعدم نشر ما يدل على تحركات قوات الأمن.

ولم توضح الشرطة أية تفاصيل حول منفذي الهجوم أو دوافعه.

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