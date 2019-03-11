ترامب يقترح رسوما على السجائر الإلكترونية

اقترح الرئيس دونالد ترامب الاثنين فرض رسوم على السجائر الإلكترونية للحد من استخدام المراهقين لها.

ويأتي المقترح ضمن السياسات الجديدة لإدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA بخصوص التبغ ومنتجات النيكوتين.

ويقدر مقترح الميزانية الذي أصدره ترامب في بيان، تحصيل رسوم بقدر 100 مليون دولار في السنة حال تطبيق المقترح.

وقد فرضت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إجراءات صارمة على صانعي السجائر الإلكترونية خلال العام الماضي، بعدما ارتفع عدد مستخدميها من المراهقين.

ولا يوجد حاليا رسوم مفروضة على مستخدمي السجائر الإلكترونية داخل الولايات المتحدة.

ووصلت نسبة المدخنين في الولايات المتحدة في عام 2018 إلى 14 بالمئة من إجمالي عدد البالغين أي 30 مليون مدخن، والتي تعد النسبة السنوية الأقل في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب FDA.

ولا توجد حتى الأن إحصائية كلية منشورة ترصد عدد مدخني السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة، إلا أن بعض الأرقام تقترح ثلاثة بالمئة من إجمالي عدد البالغين الأمريكيين، بحسب موقع USA Today.

وترتفع نسبة تدخين السجائر الإلكترونية وسط المراهقين عن البالغين، إذ يدخن نحو 20 بالمئة من طلاب المدارس الثانوية الأميركية السجائر الإلكترونية، بحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.