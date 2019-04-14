مقامر يربح مليون دولار بسبب وودز

بينما كان بطل الغولف الأميركي تايغر وودز يحتفل الأحد بلقبه الأول في بطولات غراند سلام منذ 2008، كان هناك من يحتفل ربما بنفس الصخب وبنفس الانتصار.

مقامر في ولاية جورجيا وضع رهانا بقيمة 85 ألف دولار الثلاثاء على انتصار وودز ليربح مقابله ما يزيد على مليون ومئة ألف دولار.

وكان ذلك المبلغ أكبر رقم تدفعه شركة "ويليام هيل" للمراهنات في مقامرة متعلقة برياضة الغولف.

وأحرز وودز في سن الـ 43، لقب ماسترز أوغوستا للغولف واللقب الـ 15 في الغراند سلام بعد 11 عاما من الانتظار، وتلقى تهاني من الرئيس الحالي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما.

ولم يفز وودز بأي دورة كبرى منذ تتويجه في بطولة الولايات المفتوحة عام 2008.

وبات وودز على بعد ثلاثة ألقاب في الغراند سلام من الرقم القياسي لمواطنه الأسطورة جاك نيكلاوس، وجمع حتى الآن 81 لقبا في الغولف الاحترافي فأصبح على بعد لقب واحد من مواطنه الآخر سام سنيد.