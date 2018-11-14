أعطال الماكينات تعرقل إعادة الفرز في فلوريدا

يسابق مسؤولو الانتخابات في ولاية فلوريدا الزمن للحاق بمهلة إنجاز إعادة فرز الأصوات في انتخابات حاكم الولاية ومقعد مجلس الشيوخ بها التي جرت الأسبوع الماضي.

وتواجه الولاية مشكلات في عد الأصوات بمقاطعة بالم بيتش، والتي تعد أحد معاقل الحزب الديمقراطي، حيث تعطل عدد من ماكينات فرز الأصوات.

ويقول المشرفون على عد الأصوات إن الماكينات القديمة أصابتها أعطال بسبب الحرارة الزائدة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن قرابة 174 ألف صوت مبكر في المقاطعة سيتم إعادة فرزها مجددا بسبب هذه الأعطال.

وقالت المشرفة على الانتخابات في المقاطعة سوزان بوتشر إن "بالم بيتش" لن تتمكن من اللحاق بالموعد الذي حددته الولاية بالخميس للانتهاء من إعادة فرز كل الأصوات.

وكانت سلطات ولاية فلوريدا أمرت السبت بإعادة فرز الأصوات في انتخابات عضو مجلس الشيوخ وحاكم الولاية

وينص قانون الولاية على إعادة فرز الأصوات آليا إذا كان الفارق بين المتنافسين أقل من نصف نقطة مئوية.

وكانت النتيجة متقاربة جدا في السباق للفوز بمقعد مجلس الشيوخ بين الأصوات التي حصل عليها الجمهوري ريك سكوت والديمقراطي بيل نلسون، إذ تقدم سكوت بـ12.562 صوتا فقط من أصل الأصوات التي قاربت 8.2 ملايين، أي بفارق 0.15 نقطة فقط.

وفي انتخابات منصب حاكم الولاية أظهرت النتائج غير الرسمية الأخيرة التي نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بفلوريدا أن الجمهوري رون ديسانتيس يتقدم على المرشح الديمقراطي أندرو غيلوم بمقدار 33.684 صوتا فقط أي بفارق 0.41 نقطة.