إنذار بقنبلة على طائرة متجهة إلى أميركا

أعلنت الشرطة ووزارة الدفاع البريطانيتان أن طائرة للخطوط الجوية الهندية كانت تقوم برحلة بين بومباي ونوارك في الولايات المتحدة، قامت بهبوط اضطراري صباح الخميس في لندن، ترافقها مقاتلتان، بسبب إنذار بوجود قنبلة فيها.



وقالت الخطوط الجوية الهندية عبر تويتر أولا أن طائرة من طراز بوينغ 777 متجهة من بومباي إلى نوارك غيرت مسارها "بسبب تهديد بوجود قنبلة". ثم محت في وقت لاحق التغريدة.



وهبطت الطائرة قرابة الساعة 9:50 بالتوقيت المحلي (8:50 ت.غ) في مطار ستانستيد شمال لندن، بسبب "إنذار أمني"، وفق ما أعلنته شرطة إسيكس حيث يقع المطار.



من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع في بيان أن طائرة الخطوط الجوية الهندية واكبتها في الأجواء البريطانية مقاتلتان من طراز تيفون، سُمح لهما بالتحليق بسرعة الصوت، معتذرة عن الازعاج الذي تسببتا به.



وأوضح مطار ستانستيد أن الطائرتين واكبتا الطائرة إلى منطقة معزولة من المطار، وأكد أن المدرج الذي أغلق لهبوطهما أعيد فتحه.