مفاوضون صينيون يعتزمون زيارة واشنطن

أعلنت بكين الاثنين أن فريق مفاوضين تجاريين صينيين لا يزال يعتزم التوجه إلى واشنطن لإجراء مفاوضات رغم تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحفي روتيني "نسعى حاليا لفهم الوضع"، مضيفا أن "الفريق الصيني يستعد حاليا للتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات"، من دون تحديد ما إذا كان الوفد سيتوجه كما كان مقررا هذا الأسبوع إلى واشنطن، حيث يفترض أن تبدأ جلسة مفاوضات جديدة الأربعاء.

ولم يحدد المتحدث أيضا ما إذا كان كبير مفاوضي بكين ليو هي، الذي يعتبر مقربا من الرئيس الصيني شي جينبينغ، سيذهب شخصيا إلى واشنطن.

وأكد غينغ أن الصين "تأمل التقرب" من الولايات المتحدة و"التوصل إلى اتفاق" لإنهاء خلافاتهما التجارية.

وكان الرئيس ترامب أعلن الأحد، بعكس كل التوقعات، أن الولايات المتحدة سترفع ابتداء من الجمعة المقبل من 10 % إلى 25% الرسوم الجمركية على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار.

وتسبب التهديد باستئناف الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم بتراجع البورصات الاثنين.

وأغلقت بورصة شنغهاي على انخفاض بنسبة 5.58% وتراجعت شنجن، البورصة الثانية في البلاد، بنسبة 7.38%.