مفاوضون أميركيون يزورون الصين

أكدت وزارة التجارة الصينية الجمعة أن مفاوضين من الولايات المتحدة سيزورون الصين الاثنين والثلاثاء لعقد أول لقاء بين القوتين الكبريين منذ اجتماع رئيسيهما مطلع كانون الأول/ديسمبر لمحاولة تخفيف حدة الخلاف التجاري بينهما.

وقالت الوزارة في بيانها إن جيفري غيريش مساعد الممثل الأميركي للتجارة سيقود وفد الولايات المتحدة "لإجراء مناقشة فعالة وبناءة".

وأوضح البيان أن الوفدين سيبذلان جهودا "لتنفيذ التفاهم المهم الذي تم التوصل إليه في الأرجنتين" بين الرئيسين دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

وبعد أشهر من فرض عقوبات تجارية متبادلة، اتفق ترامب وشي على هدنة حددت بثلاثة أشهر وتنتهي في الأول من آذار/مارس، لإعطاء فرصة للمفاوضات.

واتخذت إجراءات تصالحية منذ ذلك الحين من بينها قرار الصين تعليق الرسوم الجمركية الإضافية على السيارات وقطع الغيار المستوردة من الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير ولمدة ثلاثة أشهر.

كما قدمت طلبيات شراء كبيرة للصويا الأميركي ووافقت على استيراد الأرز من الولايات المتحدة.

لكن الخلاف أبعد من مسألة العجز الهائل في الميزان التجاري الأميركي مع الصين، إذ تتهم واشنطن بكين "بسرقة" ابتكاراتها لتحتل المرتبة الأولى في العالم في قطاع التكنولوجيا، وتطالب بتحقيق تقدم في مسألة حماية الملكية الفكرية.