'مفاوضات سلام' فنزويلية في أوسلو

أكدت شبكة الإذاعة والتلفزيون النرويجية الحكومية "ان ار كي" الخميس، نقلا عن مصادر لم تكشفها، أن "مفاوضات سلام" بين ممثلين عن حكومة كراكاس والمعارضة في فنزويلا تعقد هذا الأسبوع في أوسلو.

وهذه المرة الثانية التي تستقبل فيها النرويج محادثات بين الجانبين، وفق "ان ار كي" التي قالت إن مفاوضات بين حكومة نيكولاس مادورو والمعارضة بقيادة خوان غوايدو قد عقدت أيضا في السابق في كوبا.

وأضافت الشبكة النرويجية أن المفاوضات تعقد في مكان سري ومنذ "عدة أيام" ومن المقرر أن تنتهي الخميس.

وتعليقا على ذلك، قالت المتحدثة باسم الخارجية النرويجية آن هافاردسداتير لوندي لوكالة الصحافة الفرنسية "لا نستطيع أن ننفي أو نؤكد مشاركة النرويج في عمليات سلام أو مبادرات حوار".

ويشارك في المفاوضات عن نظام مادورو وزير الاتصالات خورخي رودريغيز وحاكم ولاية ميراندا هكتور رودريغيز، أما المعارضة فممثلة بالنائب السابق جيراردو بليده والوزير السابق فرناندو مارتينيز موتولار ونائب رئيس البرلمان ستالين غونزاليس.

وأعلن مادورو في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مساء الأربعاء أن خورخي رودريغيز "في الخارج من أجل مهمة شديدة الأهمية".

وفيما اعترفت عدة دول أوروبية بغوايدو لدى إعلان نفسه رئيسا موقتا لفنزويلا، اكتفت النرويج بالدعوة إلى انتخابات حرة.

وفي أواخر كانون الثاني/يناير، قالت وزيرة الخارجية النرويجية إيني إريكسن سوريدي إن بلادها "جاهزة لتقديم المساعدة متى أراد الطرفان وإذا أرادا ذلك".

وتوسطت السلطات النرويجية من قبل في حل صراعات بما في ذلك المساعدة في اتفاق لإحلال السلام بكولومبيا في 2016 بين الحكومة والقوات المسلحة الثورية الكولومبية اليسارية (فارك).