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مفاجأة حارس مدرسة بعيد ميلاه الثمانين

مابري محاطا بتلاميذ المدرسة التي يعمل بها

فوجئ حارس مدرسة في ولاية جورجيا الأميركية بحفل خاص أقيم له بمناسبة عيد ميلاده الثمانين.

هيز مابري، الذي يعمل في مدرسة بايك الابتدائية، ذهب إلى المدرسة يوم الأربعاء الماضي الذي صادف يوم عيد ميلاده، ليجد الطلاب يقفون في طوابير وهم يرددون أسمه ومن ثم بدأوا بمعانقته.

وعلق مابري على المفاجأة بالقول "لقد جعلوني أفضل، أشعر أن كل هؤلاء الأطفال الصغار وكأنهم أبنائي".

مابري، الأب لأربعة أبناء، كان من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي، ومتزوج منذ أكثر من 55 عاما، وهذا هو عامه الـ13 في مدرسة بايك الابتدائية.

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