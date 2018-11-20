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مغربية تقتل صديقها وتقطعه وتطبخه

شرطة أبو ظبي

فتحت الشرطة الإماراتية تحقيقا في جريمة قتل نفذتها مغربية بحق صديقها، قبل أن تقوم بتقطيعه وطبخه وإطعامه لعمال في مدينة العين.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية عن النيابة العامة في العين، فإن الشرطة لا تزال تحقق مع مغربية كان قد أبلغها صديقها المغدور بنيته الزواج من أخرى بعد صداقته معها لسبعة أعوام، ما دفعها إلى قتله وتقطيعه.

ولم تكشف الشرطة تفاصيل إضافية حول الحادث، إلا أنها اكتشفت وجود بعض بقايا القتيل ضمن طعام يعرف بـ "المكبوس" تم تقديمه لعمال في المنطقة، وهو عبارة عن طبق تقليدي من اللحم والأرز.

وتعود الجريمة إلى ثلاثة شهور ماضية، إلا أن الكشف عنها جرى مؤخرا، بعد تقديم شقيق القتيل بلاغا للشرطة إثر اختفاء أخيه الذي كانت المشتبه بها تنكر معرفة أي شيء عنه.

وعثرت الشرطة على بقايا أسنان القتيل في "خلاط" في منزل المشتبه بها.

وخلال التحقيقات اعترفت بجريمتها وقالت إنها نفذتها انتقاما من صديقها الذي كانت تنفق عليه لسنوات طويلة وبعد ذلك أراد الزواج من أخرى.

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