مغربية تتبرع بأكثر من مليون دولار

خلقت سيدة أعمال مغربية الحدث، وذلك بعد تبرعها بمبلغ يفوق المليون دولار أميركي، لفائدة مشروع بناء وتأهيل مؤسستين تعليميتين نواحي مدينة سطات (وسط المغرب).

مجموعة من وسائل الإعلام المحلية نقلت خبر توقيع اتفاقيتي شراكة بين عمالة إقليم سطات والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسطات، وسيدة الأعمال نجية نظير.

وتتضمن إحدى الاتفاقيتين إنجاز ثانوية تأهيلية بتكلفة تقدر بـ12 مليون درهم (حوالي مليون و200 ألف دولار أميركي)، بينما تهم الاتفاقية الثانية تأهيل وحدة مدرسية بغلاف مالي يصل إلى مليون درهم (نحو 100 ألف دولار أميركي).

ووفقا للمصادر نفسها فإن سيدة الأعمال المغربية، قد تبرعت بأزيد من 10 ملايين درهم (أزيد من مليون دولار أميركي) لفائدة هذا المشروع.

وفي تصريح لها عبرت نظير عن سعادتها بهذه "المبادرة التي سيتسفيد منها العديد من الأطفال"، مشيرة إلى تكلفة المشروع "تقارب 12 مليون درهم".

وعن الدافع وراء تفكيرها في التبرع لفائدة مؤسستين تعليميتين، أبرزت المتبرعة حاجة الأطفال في البادية لهذا المشروع، مشيرة إلى الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها في التنقل من أجل متابعة دراستهم.

وخلفت هذه المبادرة ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث أثنى العديد من مستخدمي فيسبوك وتويتر على سيدة الأعمال نجية نظير.

"مازال ناس الخير، هاد سيدة سميتها نجية نظير مغربية تتبرع بمليار و200 مليون لبناء مؤسستين تعليميتين بالعالم القروي حيث بقا فيها الحال عندها الفلوس ودراري مساكن فالبلاد مالقاوش فين يقراو" تقول إحدى المتفاعلات مع الخبر.

وكتب آخر "السيدة نجية نظير تسير على خطى محسنة المغرب الشرقي التي قامت ببناء مؤسسة جامعية بكل مرافقها من مالها الخاص، وعلى درب الرائدة الأولى السيدة فاطمة الفهرية مؤسسة جامع القرويين، أول جامعة في التاريخ وغيرهن من النساء الرائدات في هذا البلد الطيب، اللاتي برهن على علو كعبهن في خدمة العلم والعلماء".

وكانت سيدة مغربية أخرى قد خلقت الحدث ببادرة مماثلة خلال السنة الماضية، وهي فاطنة المدرسي، التي تبرعت ببناء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة.

المصدر: أصوات مغاربية