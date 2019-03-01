معها أم ضدها.. اضحك مع ببجي!

يشهد موقع تويتر، تحديداً في السعودية، جدلاً حول لعبة "ببجي" الشهيرة، وصل حد المطالبة بإيقافها من قبل بعض مستخدمي الموقع، ما جعل من هاشتاغ #أوقفو_بوبجي في صدارة تويتر السعودي.

البعض رآها ملهاة عن الصلاة وذكر الله، فطالبوا بإيقافها. ووصل الأمر بآخرين لوصفها كطريق نحو "الدجال".

صوت يبدو حكيماً.

وظهر أن جزءاً غير يسير من المطالبين بإيقاف اللعبة لم يعطوا أنفسهم الفرصة للتعرف عليها.

تركي يهدد.. فإيقاف اللعبة سيصنع في حياته فراغاً سيعيده إلى الكشافة، كونها الأقرب إلى عالم ببجي.

ببجي مستمرة.. لا يرفضها سوى من يخشى "صوت الرصاص".. قال معترضون على الحملة.

بطرافتهم تمكنوا من تخفيف حدة الهجوم على اللعبة.

يصف هذا المغرد فرحه حين إنقاذه قبيل مفارقته الحياة افتراضياً.

ورأى البعض في الهاشتاغ فرصة لاستعراض مواقفهم الطريفة أثناء اللعب.. استعراض المواهب أيضاً.

استغل البعض رواج الهاشتاغ للبحث عن شركاء لعب جدد.. وعن نصائح لطرق أفضل في اللعب.

هكذا يبدو لاعب ببجي قبل العثور على سلاح.

عودة طريفة إلى الأصول، على غرار فقرة "هل تعلم؟".