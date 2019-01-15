معلمو لوس أنجليس يضربون عن العمل

أضرب أكثر من ثلاثين ألف معلم الثلاثاء عن العمل لليوم الثاني على التوالي في مختلف مدارس مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية، في حدث هو الأول من نوعه منذ نحو 30 عاما، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

الإضراب جاء على خلفية انهيار المفاوضات بين اتحاد معلمي لوس أنجليس وإدارة المقاطعة التعليمية، الثانية من حيث الحجم في الولايات المتحدة.

المعلمون يطالبون بعدد أقل من الطلاب في الفصل الواحد وزيادة في الرواتب وتعيين مزيد من الطواقم المساعدة، وهو ما يرون أن المقاطعة لم تستجب له بعد نحو 20 شهرا من بداية التفاوض، وفق صحيفة "لوس أنجيليس تايمز".

وناشد مسؤولو المقاطعة التعليمية المعلمين العودة عن إضرابهم الذي يعطل الدراسة لمئات آلاف الطلاب.

وأثر الإضراب على حضور الطلاب الذي وصل الاثنين إلى 114 ألف طالب من أصل 640 ألف، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وعينت المقاطعة بدلاء مؤقتين للمعلمين لحين حل الأزمة مع الاتحاد.

وقال المشرف على المقاطعة أوستن بيوتنر للصحافيين الثلاثاء إن إدارته لا تملك الأموال لتنفيذ كافة مطالب المعلمين، ودعاهم للانضمام إليه في الضغط للحصول على مزيد من التمويل من ولاية كاليفورنيا.