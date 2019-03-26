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منوعات

'صورته مع فتاة'.. والدة محمد صلاح تتدخل

صورة لمحادثة بين صلاح ووالدته نشرها النجم المصري على إنستغرام

بعد انتشار صورة له مع إحدى الفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر لاعب ليفربول الإنكليزي محمد صلاح على موقع إنستغرام صورة من محادثة بينه وبين والدته.

وعلقت والدة صلاح بشكل طريف على الصورة قائلة "ايه ده ينهار أبيض"، مضيفة "لو انا شفت أبوك بيعمل كده هعمله خلع".

صورة لمحادثة بين صلاح ووالدته نشرها النجم المصري على إنستغرام
صورة لمحادثة بين صلاح ووالدته نشرها النجم المصري على إنستغرام

وكان صلاح في دبي لتصوير إعلان لشركة ملابس رياضية قبل أن يقضي وقتا في بعض المعجبين في مركز تجاري.

ونشر مغردون صورا للاعب المصري مع بعض المعجبين في دبي.

ويخوض صلاح مباراته القادمة مع ليفربول الأحد ضد توتنهام في الدوري الإنكليزي.

ويحتل صلاح حاليا المركز الثاني على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.

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