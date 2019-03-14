برلمان بولندا يناقش مقالا بصحيفة يمينية

نشرت صحيفة بولندية يمينية مقالا مثيرا للجدل، يشرح للقراء كيفية تمييز أتباع الديانة اليهودية.

وكانت صحيفة "تايلكو بولسكا" وتعني "بولندا فقط"، قد نشرت المقال على صفحتها الرئيسية بجانب موضوع رئيسي بعنوان "هجوم على بولندا في مؤتمر بباريس".

وشنت الجريدة هجوما على المتحدثين الذين وصفتهم بأعداء بولندا ممن حضروا مؤتمر دراسات الهولوكوست في باريس الشهر الماضي، بحسب صحيفة "نيوز ويك" الأميركية.

مقال "تعرف على اليهودي" وضع قائمة بـ "الأسماء والسمات الأنثروبولوجية والتعبيرات" التي تميز الشخص اليهودي. وقد جاء في المقال جملة "كيف نهزمهم؟، هذا لا يمكن له الاستمرار!".

وقد أجرى البرلمان البولندي نقاشا حول عنوان الجريدة، ضمن نقاش أسبوعي يعقده حول المطبوعات.

وقال مايكل كاميسكي، من حزب "بولندا أولا" - يمين وسط- لوسائل إعلام أن وجود صحيفة "بولندا فقط" غير مقبول.

ويصدر صحيفة "بولندا فقط" السياسي القومي والموسيقي لسزيك بابل، الذي أدى في الماضي أغاني ضد السامية والحاخامات، بحسب موقع "جويس تليغراف أجنسي".