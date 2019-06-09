مظاهرة في ألمانيا ضد شاب سوري

تجمع عشرات من انصار اليمين المتطرف الالماني الأحد في كيمنتس شرق البلاد، غداة شجار بين مواطن ألماني ومهاجر سوري، فيما قالت الشرطة الألمانية أنها تحقق في اتهامات باعتداء.

وحسب المتظاهرين، فإن شابا سوريا عمره 18 عاما أصاب بسكين ألمانيا عمره 41 عاما أثناء مشاجرة بينهما السبت. ووقعت المشاجرة في احتفال لمسلمين في الشارع بوسط المدينة، في حين نظم الفرع المحلي لليمين المتطرف تجمعا مضادا حول حفل شواء.

وكانت كيمنتس التي تقع على بعد 200 كلم جنوبي العاصمة برلين، شهدت أعمال عنف عنصرية السنة الماضية بعد مقتل الماني طعنا في جريمة اتهم فيها سوري يحاكم حاليا في مدينة دريسدن المجاورة. ويؤكد محاموه أنه بريء من التهمة.

وشارك في تجمع اليمين المتطرف حسب صحيفة فراي برس المحلية، 50 شخصا.

وقالت السلطات المحلية إن 60 شخصا نظموا تظاهرة مضادة وسط انتشار 66 شرطيا ومن دون تسجيل أي حوادث.