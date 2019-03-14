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مظاهرات في الخرطوم وأم درمان

سودانيون خلال مظاهرة في الخرطوم- أرشيف

شهدت الخرطوم وأم درمان تظاهرات الخميس شارك فيها مئات السودانيين، لتجديد مطالبتهم بتنحى الرئيس عمر البشير.

وفى أم درمان تظاهر المئات في أحياء ودنوباوى والبوستة والعرضة، فيما شهدت منطقتا يري الدرايسة شرقي وشارع الستين احتجاجات مماثلة، وذلك بالتزامن مع مظاهرات أخرى في أحياء الناقلة بالخرطوم بحري.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط النظام وتحقيق العدالة والحرية والسلام.

وتصدت أجهزة الأمن والشرطة للمتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وجرت عمليات كر وفر بين المتظاهرين والشرطة.

وتزامنت هذه التظاهرات مع أداء الوزراء الاتحاديين فى حكومة الكفاءات الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير إيذانا بالبدء فى تولى مهامهم التنفيذية.

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