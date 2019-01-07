مظاهرات السودان.. إيقاف 816 شخصا  

أعلن وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان الاثنين أن السلطات أوقفت 816 شخصا خلال 381 تظاهرة حصلت خلال الأسابيع الماضية في مدن سودانية عدة بينها الخرطوم.

وقال الوزير في كلمة ألقاها أمام المجلس الوطني (البرلمان) إن "جملة الأحداث التي وقعت منذ 19 كانون الأول/ديسمبر بلغ حتى الآن 381، وتم القبض على 816 شخصا".

توازيا، أعفى الرئيس السوداني عمر البشير وزير الصحة محمد أبوزيد مصطفى من منصبه إثر الارتفاع في أسعار الأدوية بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية السودانية، مشيرة إلى تعيين الخير النور في المنصب بدلا منه.

ويشهد السودان تحركات احتجاجيّة منذ 19 كانون الأول/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز، لكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد حكم البشير.

وكان البشير طلب الأحد الفائت من الشرطة الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بعد مقتل 19 شخصا بينهم عنصران أمنيان بحسب السلطات السودانية.

لكن منظمة العفو الدولية أحصت حتى الآن مقتل 37 متظاهرا برصاص قوات الأمن السودانية.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات خصوصا بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم، رغم أن الولايات المتحدة رفعت في تشرين الأول/أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على السودان منذ 20 عاما.