استدعاء مغنية إيرانية بعد أدائها علنا

استدعت محكمة إيرانية المغنية نيغار معظـَّم بعدما انتشر مقطع مصور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه وهي تغني أمام حشد من المتفرجين.

وصور المقطع الأسبوع الماضي في قرية آبيانة الأثرية وظهرت فيه نيغار وهي تغني أمام مجموعة من السياح، حيث كانت ترتدي الزي المحلي الخاص بمحافظة أصفهان.

وكانت معظـَّم قد نشرت الفيديو على حسابها على إنستغرام الذي يتابعه نحو 180 ألف شخص، لكن المقطع سرعان ما حذف عقب صدور أمر استدعائها من المحكمة، بحسب شبكة "بي بي سي".

وأخبر النائب العام لمحافظة أصفهان، علي أصفهاني، وكالة تسنيم الإيرانية، أنه قد فتح تحقيقا ضد معظـَّم بتهمة "غناء امرأة منفردة".

ولا يوجد قانون يمنع على وجه خاص غناء امرأة في مكان عام بشكل منفرد، لكن السلطات الإيرانية حظرت مطربين بعد غنائهم مع نساء، وفقا لوكالة "هرانا" المتخصصة في حقوق الإنسان.

وكانت وزارة الإرشاد الإيرانية قد أوقفت نشاط فرقة "حميد عسغري" الموسيقية في الثالث من شباط/فبراير 2019، بسبب غناء امرأة على المسرح لبضع ثوان.

​ولا تعد هذه الحادثة الأولى، فقد علقت إيران أنشطة العديد من الفرق الفنية التي تتضمن عناصر نسائية، مثل وقف نشاط المغني علي قيصري الذي شاركته الغناء هاله سفيزاده.

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