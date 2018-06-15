الحديدة.. المعركة تحتدم حول المطار

جدد مجلس الأمن الدعوة إلى ضمان إبقاء مينائي الحديدة والصليف مفتوحين، كما أكد في بيان صدر بعد ظهر الخميس دعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لإيجاد حل سياسي في اليمن.

من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني عزم القوات الحكومية والتحالف الذي تقوده السعودية إخراج الحوثيين من الحديدة، داعياً مقاتلي الجماعة إلى تسليم أسلحتهم وتجنب القتال حفاظاً على أرواحهم.

وقال اليماني لقناة "الحرة" إن الحكومة اليمنية قبلت مقترحي المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في شأن الحديدة وحول إعادة إطلاق العملية السياسية، وقال إن على الحوثيين الآن القبول بهذه المقترحات والبدء في تطبيقها.

وكان ثلاثون من الحوثيين وتسعة من المقاتلين الموالين للحكومة قتلوا في المعارك العنيفة التي اندلعت قرب مطار الحديدة. المواجهات العنيفة بالأسلحة الرشاشة والقذائف تدور في منطقة تبعد نحو كيلومترين عن بوابة المطار الواقع في جنوب المدينة.

ووصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى عدن، في أول زيارة لليمن والمدينة الجنوبية منذ أكثر من عام.

وأعلنت وسائل إعلام سعودية اعتراض صاروخ بالستي فوق خميس مشيط جنوب المملكة أطلقه الحوثيون من اليمن.

وذكر الحوثيون في وسائل إعلامهم أنهم استهدفوا قاعدة جوية وأن الصاروخ أصاب "هدفه بدقة" حسب تعبيرهم.

من جانب آخر، أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع لشؤون القيادة الوسطى الأميركية إيريك باهون عن قلق واشنطن حيال النزاع الجاري حول منطقة الحديدة اليمنية وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة.

باهون أشار في حديث لقناة "الحرّة" إلى أن بلاده تتطلّع إلى نتائج جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث لجمع كل الأطراف حول طاولة المفاوضات.

والحديدة هي عاصمة محافظة تحمل الاسم نفسه ويعيش فيها نحو 600 ألف شخص نصفهم من الأطفال، بحسب اليونيسف.