الإغلاق الحكومي.. تأخير رحلات في عدة مطارات

أعلنت الإدارة الفدرالية للطيران (FAA) تعليق الرحلات الجوية القادمة إلى مطار لاغوارديا في مدينة نيويورك لفترة وجيزة الجمعة بسبب نقص في موظفي مراقبة الحركة الجوية.

وتم تعليق نزول الرحلات في المطار ما بين الساعة 10 و11 صباحا بالتوقيت المحلي، فيما سجل تأخير حاد للرحلات الجوية في مطارات أخرى بينها مطارا نوارك وفيلادلفيا الدوليين.

ويأتي هذا في وقت يؤدي فيه موظفو مراقبة الحركة الجوية عملهم من دون أجر بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية المستمر منذ 35 يوما.

وقالت إدارة الطيران إن التأخيرات تعود إلى "ارتفاع طفيف في الإجازات المرضية" في اثنيتن من منشآت مراقبة الحركة الجوية في الساحل الشرقي للبلاد.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يتابع التقارير عن التأخيرات المسجلة في بعض المطارات، وأنه على اتصال مع مسؤولين في وزارة النقل وفي إدارة الطيران.