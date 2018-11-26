أزمة السفن.. رئيس أوكرانيا يفرض الأحكام العرفية

وقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الاثنين مرسوما بفرض الأحكام العرفية لمدة 60 يوما في البلاد، حسب بيان على موقعة الإلكتروني.

ويأتي القرار بعد يوم من إطلاق روسيا النار على زوارق أوكرانية واحتجازها في مضيق كيرتش بالبحر الأسود مما سبب تصعيدا حادا في التوتر بين البلدين.

ويحتاج المرسوم موافقة البرلمان ليدخل حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن يناقشه المشرعون الأوكرانيون في وقت لاحق الاثنين.

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وأعادت روسيا فتح مضيق كيرتش القريب من شبه جزيرة القرم أمام سفن الشحن في الساعات المبكرة من صباح الاثنين.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إن قوارب دورياته الحدودية احتجزت زورقي مدفعية مدرعين صغيرين تابعين لأوكرانيا وزورق قطر بعدما فتحت النار عليها وأصابت عدة بحارة. وهذا هو أخطر اشتباك بين موسكو وكييف منذ أعوام.

ونفت أوكرانيا ارتكاب أي انتهاكات واتهمت روسيا بالعدوان العسكري وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لمعاقبتها.

وعبر سفراء فرنسا وبريطانيا والسويد وبولندا وهولندا، وهم السفراء الأوروبيون بمجلس الأمن الدولي، في بيان مشترك عن "مخاوفهم من تصاعد التوتر الأخير في بحر آزوف ومضيق كيرتش"، وحثوا روسيا على إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين المعتقلين وإعادة السفن المحتجزة.