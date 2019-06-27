مصمم آيفون يترك آبل

بعد 30 عاما على تأسيسه ورئاسته قسم تصميم المنتجات في شركة آبل، يغادر جوناثان إيف منصبه التنفيذي، ليضع حدا لفترة قضاها في تصميم منتجات رئيسية ومؤثرة بما فيها "آيفون".

ويرحل إيف ليؤسس شركة تصميم مستقلة يستهدف من خلالها أن تكون آبل نفسها إحدى العملاء الرئيسيين لشركته الجديدة والتي ستسمى "لاف فورم" LoveForm.

وقال الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك في تصريحات صحفية إنه "بعد العمل سويا وعن قرب مع إيف، أنا سعيد لأن تستمر علاقتنا وأتطلع للعمل معه لفترة طويلة".

وأضاف أن "آبل سوف تستمر في الاستفادة من مواهب إيف وستعمل بشكل مباشر معه على مشاريع حصرية".