مصر وتركيا.. هل يشعل الغاز حربا في المتوسط؟

كريم مجدي لا يزال الخلاف حول غاز البحر المتوسط قائما، إذ أدانت قبرص الاثنين ما وصفته بـ "اعتداء تركي" على حقوقها السيادية بعدما أرسلت أنقرة سفينة حفر للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل الجزيرة. وأعلنت تركيا في مايو الماضي عزمها تنفيذ أعمال تنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط التي تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بدولة قبرص، في خطوة أثارت انتقادات شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. قبرص ليست الدولة الوحيدة التي لديها خلاف مع تركيا حول ثروة الغاز الطبيعي في المتوسط، فهناك أيضا اليونان ومصر التي لا تزال تتبادل التهديدات مع تركيا بخصوص أعمال التنقيب. وكانت مصر قد أعادت ترسيم الحدود البحرية بينها وبين قبرص في منطقة شرق المتوسط عام 2013، عقب ظهور اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في منطقة المياه الاقتصادية بين مصر وقبرص. ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة الذي تصل مساحته إلى ثلثي مساحة البلاد، في حين أن المنطقة الشمالية تسيطر عليها تركيا منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكريا ردا على محاولة انقلاب فاشلة قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان.

​تقع قبرص الخاضعة للإدارة التركية في الشمال، بينما تقع قبرص اليونانية في الجنوب. من جانبها أصدرت الخارجية التركية بيانا قالت فيه إن أنقرة لا تعترف باتفاقات ترسيم الحدود البحرية بين الحكومة القبرصية ودول أخرى مجاورة في البحر المتوسط، كما أن لها حقوقا في منطقتها للجرف القاري. وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال في حديث سابق لوكالة "الأناضول" بأن بلاده "مصممة على حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه، والدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك بصفتها (تركيا) دولة ضامنة، وعدم السماح بفرض أمر واقع".

رغم ذلك، لا يتوقع الخبير في ملف الغاز في شرق البحر المتوسط بمركز الأهرام للدراسات، أحمد قنديل، أن يندلع خلاف عسكري بين أحد أعضاء الحلف الثلاثي المكون من مصر، وقبرص، واليونان، وبين تركيا. ويرى قنديل أن تركيا تشعر أنها مهمشة حاليا من قبل تحالف إقليمي جديد آخذ في التشكل بالمنطقة، والذي يتمثل في منتدى غاز شرق المتوسط الذي اجتمع في القاهرة خلال يناير الماضي. ومنتدى غاز شرق المتوسط، هو منظمة دولية تهدف إلى إنشاء سوق غاز إقليمية في منطقة شرق البحر المتوسط، لخدمة مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية. ويتكون المنتدى من سبعة دول هم،مصر، وإيطاليا، واليونان، وقبرص، والأردن، وإسرائيل، وفلسطين، ويقع مقر المنتدى في القاهرة. "هناك إجماع دولي على رفض التحركات التركية لأنها لا تستند لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك روسيا رغم وجود تقارب بينها وبين أنقرة خلال الفترة الأخيرة"، يضيف قنديل لموقع الحرة. الدكتور مساعد عبد العاطي شتيوي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، أشار في منشور له إلى أن تركيا من الدول غير المنضمة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومن ثمة فهي في وضعية قانونية ضعيفة في مواجهة مصر وقبرص. وأبرمت مصر وقبرص اتفاقيتين في عام 2003 و2013 لتعيين الحدود البحرية بينهما علي أساس قاعدة خط المنتصف الذي ينصف المسافة البحرية بين البلدين كونها أقل من 400 ميل بحري، وذلك في ضوء قواعد القانون الدولي وتم تسجيلها وفقا لنص المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة.