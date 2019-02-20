أعلنت مصر الثلاثاء جاهزية الربط الكهربائي لتزويد السودان بالطاقة في آذار/ مارس المقبل، مقابل الحصول على سلع ومحاصيل زراعية سودانية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد في بيان إن البنية التحتية ستكون جاهزة للربط مع شبكة الكهرباء السودانية بقدرة 40 ميغاواط.

​ودعا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى الإسراع في الإنتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالربط الكهربائي مع السودان والتفاوض معهم، على أن تشمل الحصول علي قيمة الربط الكهربائي بالسلع والمحاصيل التي يتم إستيرادها من هناك، مثل اللحوم، وفول الصويا وعباد الشمس.